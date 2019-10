Ladri in azione a Latina Scalo: furto al distributore con un escavatore

Altro colpo a Latina Scalo consumato nella notte. Nel mirino dei malviventi un distributore Q8 lungo via del Murillo. I ladri hanno rubato un escavatore e con il mezzo hanno sradicato la colonnina del self service per prenderne il contenuto. Poi sono fuggiti con un bottino di circa 5mila euro.

L'escavatore è stato però abbandonato poco lontano dal distributore, finito in un canale lungo la strada. Il gruppo si è poi dileguato facendo perdere le proprie tracce. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Latina.