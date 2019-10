Incendio in un appartamento in via delle Camelie: morto un uomo

Un violento incendio è divampato all'interno di un appartamento della palazzina in via delle Camelie, a Latina Scalo. Nell'abitazione è stato trovato il cadavere di un uomo. Il corpo era riverso a terra e sono stati inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimare il pensionato di 65 anni.

A ritrovare il cadavere sono stati i vigili del fuoco, allertati da alcuni residenti del palazzo che avevano visto il fumo. Secondo le prime informazioni l'uomo non sarebbe riuscito a mettersi in salvo uscendo dall'appartamento. Le squadre hanno domato le fiamme e poi lavorato per cercare di risalire all'origine del rogo. Sul posto anche le pattuglie della polizia.