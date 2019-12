Vandali al parco Faustinella: distrutti i giochi per i bambini

Vandali in azione l'altra notte a Latina Scalo. Nel mirino il parco Faustinella, che era stato risistemato e oggetto recentemente di un bando per l'affidamento.pubblicato dal Comune. L'area è stata visitata dai vandali che hanno distrutto i giochi per bambini. Giostre, scivoli e altalene non sono più praticabili.

Resta l'amarezza nel constatare l'inciviltà che non si ferma davanti neppure a un luogo dedicato ai più piccoli. L'area, per essere di nuovo fruibile, dovrà essere oggetto di nuovi interventi.

