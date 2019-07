Scippò un'anziana in via Isonzo, Petkov condannato a otto anni per rapina e lesioni

E’ stato condannato a otto anni di carcere per rapina e lesioni Andrea Petkov, il 44enne che il 12 gennaio scorso aveva scippato la borsa ad un’anziana nei pressi del supermercato Simply di via Isonzo facendola anche cadere a terra.

Petkov è comparso questa mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario assistito dall’avvocato Ilaria Cavallin che aveva chiesto che venisse giudicato con rito abbreviato. Il pubblico ministero Simona Gentile al termine della sua requisitoria ha chiesto una condanna a sette anni di carcere ma il gup, al termine della camera di consiglio, ha inflitto all’imputato, che da gennaio è detenuto, una condanna ancora più pesante, otto anni.

Il fatto oggetto del procedimento era avvenuto un sabato pomeriggio quando Petkov aveva strappato con forza la borsa ad una 77enne che camminava sul marciapiede tra via Isonzo e via Gaeta e che era caduta a terra tanto da rendere necessario l’intervento dell’ambulanza per soccorrerla. Il 44enne era stato arrestato poco dopo dagli agenti della Volante in un portone poco distante e con in mano la refurtiva.