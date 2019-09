Ragazza di 15 anni scomparsa a Latina: l'appello per Martina a "Chi l'ha visto"

E' finito su Chi l'ha visto il caso di Martina Capasso, 15enne di Latina scomparsa da lunedì 23 settembre. La puntata con l'appello dei familiari è andata in onda ieri sera, mercoledì 25 settembre, su Rai Tre. Nel corso del programma l'accorato appello della mamma della ragazza, disperata per il fatto che la figlia si sia allontanata da casa in compagnia di un adulto di 40 anni.

La ragazza vive con la famiglia a Latina. Al momento della scomparsa indossava una maglia bianca, una felpa arancione legata in vita, un paio di pantaloni neri con bande laterali colorate e scarpe da ginnastica arancioni. Quando è andata via da casa aveva con sé uno zaino. Tra i segni particolari che si segnalano: una rosa con volto di donna tatuata sul bracio destro. I familiari specificano che non ha il cellulare e neppure i documenti.

La denuncia di scomparsa è stata presentata al comando provinciale dei carabinieri di Latina, che hanno attivato il protocollo attivando le ricerche sul territorio.