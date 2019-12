Screening oncologici, l'iniziativa per tre programmi è della Asl

La Asl di Latina precisa che i programmi di screening oncologici sono iniziative di sanità pubblica rivolte a gruppi di popolazione ben definiti per offrire la diagnosi precoce per la patologia di cui si occupano.

L’Azienda sanitaria in linea con le indicazioni della Regione Lazio e le linee guida nazionali, offre dunque gratuitamente tre programmi di prevenzione oncologica: per il tumore della mammella, per il tumore della cervice uterina e per il tumore del colon retto, quest’ultimo offerto a uomini e donne. La periodicità delle offerte gratuite dei test e la presa in carico del cittadino è specifica di ognuno dei tre programmi di screening.

“Tutte le altre iniziative al di fuori dei percorsi istituzionali offerti dalla Asl - si legge nella nota - non si configurano come iniziative di screening, ma specificamente come offerte “a pagamento” di singole prestazioni che stimolano una domanda inappropriata senza alcuna validità scientifica”.