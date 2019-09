Calcinacci e erba alta, la scuola di Borgo Faiti nel totale degrado

Una scuola in situazione di totale degrado a pochi giorni della ripresa dell’anno scolastico. La denuncia riguarda l’istituto comprensivo ‘Falcone Borsellino’ di borgo Faiti e arriva dal presidente del locale circolo di Fratelli d’Italia Antonio Di Trapano.

“Domani gli alunni del Dodicesimo Istituto Comprensivo di Borgo Faiti torneranno a scuola – sottolinea - ma invece di trovare struttura ed aule sistemate a regola d'arte approfittando della pausa estiva, vedranno erba alta, calcinacci e zone interdette. In tre mesi l'amministrazione comunale non è riuscita a sistemare la scuola che si presenta in questo stato e in scarsissime condizioni igienico-sanitarie. Bisogna aspettare settembre per intervenire? Se chi si occupa di edilizia scolastica avesse un minimo di buon senso e la capacità di programmare non saremmo arrivati a questo punto. E invece mi sorprende che persino una scuola diretta da una consigliera comunale di LBC – conclude Di Trapano - sia finita nel dimenticatoio nonostante l'urgenza dei lavori”.