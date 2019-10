Manca l’acqua a Latina: ordinanza di chiusura anticipata delle scuole per il 24 ottobre

Mancherà l’acqua nella giornata di giovedì 24 ottobre in alcune zone di sei comuni della provincia di Latina. La comunicazione è stata data da Acqulatina che ha annunciato “importanti lavori di risanamento della condotta adduttrice proveniente dalla centrale Sardellane e a servizio di tutta la pianura pontina”.

Saranno interessati dall’interruzione idrica, prevista dalle 12 alle 22, i comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina.

Nella giornata di oggi, per “motivi igienico – sanitari”, il sindaco di Latina ha emanato un’apposita ordinanza (qui il testo integrale) per la chiusura delle scuole del capoluogo, ad eccezione di quelle che si trovano nei borghi e nelle frazioni: Borgo Sabotino, Latina Scalo, Borgo Montello, Borgo Bainsizza, Borgo Podgora e Borgo Le Ferriere.

Secondo quanto si legge sul provvedimento, si dispone la "chiusura alle ore 12 e per tutte le attività pomeridiane" per le scuole dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e per gli asili nido comunali.

Chiusura dalle 12:00 alle 22:00 del 24 ottobre poi per:

- CPIA (Centro per l’Istruzione degli Adulti) di via Botticelli;

- Istituto Tecnico Statale “Vittorio Veneto – Salvemini”

- Liceo Musicale A. Manzoni .

Tutte le scuole dei borghi seguiranno il regolare orario di lezione e usufruiranno del servizio mensa