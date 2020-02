Latina senza acqua, lezioni sospese dalle 13 nelle scuole: l’ordinanza per il 12 febbraio

Lezioni sospese dalle 13 nella maggior parte delle scuole a Latina nella giornata del 12 febbraio. Proprio nel capoluogo pontino, infatti, nel pomeriggio di mercoledì è prevista un interruzione idrica per lavori urgenti di riparazione sulla condotta adduttrice proveniente da Sardellane.

Il sindaco Damiano Coletta ha quindi emesso un’ordinanza di sospensione delle attività didattiche “dalle ore 13 alle ore 22 del giorno 12 febbraio 2020 in tutte le scuole di ogni ordine e grado compreso il Centro Per l’istruzione degli Adulti, situate sul territorio comunale di Latina ad esclusione di Borgo Sabotino, Borgo Santa Maria, Latina Scalo, Borgo Montello, Borgo Bainsizza, Borgo Podgora e Borgo Le Ferriere”.

Dal provvedimento sono esclusi gli asili nido, mentre in tutte le scuole interessate dalla sospensione del flusso idrico non sarà attivo il servizio mensa per l’intera giornata.

L’ordinanza è stata emessa in considerazione dell’interruzione idrica annunciata ieri da Acqualatina e che oltre al territorio di Latina interessa anche altri 5 comuni della provincia pontina: Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina.