Scuole, Latina lancia due sezioni "primavera" per bimbi dai 24 ai 36 mesi

In via sperimentale si inaugura a Latina il progetto delle "sezioni primavera", che partiranno nella scuola di San Marco e in quella di Borgo Faiti. L'iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi dall'assessore Gianmarco Proietti nella commissione Scuola presieduta da Fabio D'Achille.

In queste due scuole verranno fatte partire due sezioni primavera dedicate a fasce di età mai incluse prima d'ora tra i servizi scolastici, quelle tra i 24 e i 36 mesi. "Per la prima volta nella nostra città - spiega l'assessore Proietti - implementiamo i servizi per l'infanzia dando struttura didattica e pedagogica al sistema integrato 0-6 anni. Due sezioni per iniziare, a Latina e a Borgo Faiti. È un investimento meraviglioso per il futuro, è un prendersi cura del presente".

Un servizio utile per molti genitori lavoratori e un risultato importante che consente di dedicare un'offerta formativa anche a bambini così piccoli. L'obiettivo per il futuro è quello di ampliare questo servizio. "Non mi rimane che fare i complimenti al Servizio Scuola e all’assessore Proietti - commenta il consigliere Dario Bellini - per aver colto questa magnifica novità che dimostra ancora una volta l’attenzione di questa amministrazione al mondo della formazione delle nuove generazioni. Tanti fondi spesi per ammodernare il nostro malandato patrimonio immobiliare, l’importante innovazione della digitalizzazione dello sportello Scuola, le mense biologiche e a km 0, un consulto continuo dell’amministrazione con il mondo scolastico. Ci sarà tanto e tanto altro da fare e migliorare ma la direzione a me sembra sia proprio quella giusta"..