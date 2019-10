Sgombero della casa dei Ciarelli, decisione affidata alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo

Sarà la Corte Europea dei diritti dell’uomo a decidere se sospendere lo sgombero di una delle due abitazioni di via Andromeda confiscate ad alcuni appartenenti alla famiglia Ciarelli, sgombero che era in programma il 3 ottobre scorso ma che è stato rinviato in attesa del verdetto che dovrebbe arrivare domani.

I legali di Antonio e Giulia Ciarelli e Giacinta Spada, gli avvocati Gaetano Marino e Carla Bertini, si sono rivolti alla Corte Europea presentando istanza per motivi urgenti facendo presenti le gravi condizioni di salute degli occupanti. I tre sarebbero invalidi e al momento dello sgombero – avvenuto il 3 ottobre scorso ma soltanto per una delle due case - Antonio Ciarelli era ricoverato in ospedale. I legali sottolineano inoltre che il nucleo familiare non dispone di altre abitazioni quindi non saprebbe dove andare. Il ricorso, che riguarda la confisca di tutto il patrimonio della famiglia Ciarelli, è stato presentato nel 2014 e sostiene che l’illegittimità della confisca per alcuni degli esponenti della famiglia rom in particolare per coloro che non sono stati condannati ma ai quali i beni gli sono stati tolti in quanto riconducibili ad altri esponenti condannati. I legali in definitiva sostengono che non sia stata svolta un’indagine patrimoniale sui singoli parenti.

Sulla richiesta di annullamento della decisione la Corte si dovrebbe pronunciare domani.