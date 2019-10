Nuovo sgombero per la famiglia Ciarelli: liberata anche una villa in via Plutone

Un altro immobile confiscato alla famiglia Ciarelli è stato sgomberato a Latina nel corso di un'operazione coordinata dalla Questura di Latina. Si tratta di una villa in via Plutone 7, di cui era proprietario Carmine Ciarelli, un esponente di spicco del gruppo criminale del capoluogo. Anche il provvedimento relativo a questo immobile è stato emesso dall'Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, come nei casi dell'abitazione di via Andromeda in cui abitava il capostipite Antonio Ciarelli, sgomberata nei giorni scorsi.

Il bene confiscato rientra nell’operazione di polizia giudiziaria eseguita ad aprile del 2010 dalla divisione di polizia Anticrimine, in collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di Latina e con l’ausilio del Servizio Centrale Operativo di Roma, che aveva consentito il sequestro di tutti i beni mobili e immobili riconducibili alla famiglia Ciarelli e, successivamente, la confisca dell’intero patrimonio per un valore complessivo di 6 milioni di euro circa.

Si tratta dunque del terzo immobile confiscato ai Ciarelli e sgomberato nell’ultimo mese dopo quelli di via Andromeda. A questo risultato si è giunti in seguito ad attività sinergiche tra la Questura, l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata e la Prefettura di Latina. Lo sgombero è finalizzato al ripristino della legalità rientra in un più ampio progetto di affidamento ad enti istituzionali di beni appartenenti alla criminalità organizzata.