Abc investe in sicurezza: diminuiscono gli infortuni sul lavoro. In arrivo i primi 40 nuovi mezzi

Diminuiscono gli infortuni sul lavoro in Abc, l'azienda per i Beni comuni che eroga il servizio di igiene urbana a Latina. Il dato indica una riduzione del 15,4%, un dato rilevante se confrontato con quello nazionale rilevato dall'Inail che si ferma ad una diminuzione pari ad appena lo 0,05%.

Se ci si concentra poi sul numero delle giornate complessive di infortunio, Abc segnala che queste passano da 673 nel 2018 a 220 nel 2019, consentendo quindi una riduzione drastica del 67,3%. I numeri evidenziano un calo sia dell'indice di frequenza che dell'indice di gravità degli infortuni (secondo l'analisi delle principali cause degli infortuni, infatti, si evidenzia la prevalenza della causa “distrazione”). Per quanto riguarda invece il dato nazionale, tra gennaio e dicembre 2019 le denunce di infortunio presentate all'Inail da tutti i comparti sono stati pari a 641.638, pari a + 0,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, 1.089 delle quali relative a incidenti con esito mortale.

"Le percentuali di riduzione - si legge in una nota dell'Azienda speciale Abc - confermano l’efficacia delle azioni decise in materia di salute e sicurezza dei lavoratori dall’Azienda per i Beni Comuni di Latina che, fin dalla sua nascita, ha avviato attività formative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare 8 attività formative nel 2018 e 11 attività formative nel 2019, ed ha programmato per il secondo semestre del 2020 un corso di formazione sulla “Guida sicura durante l’attività di raccolta rifiuti” rivolto a tutti i conducenti. L’Azienda, pur nel rispetto dei limiti economici e finanziari, nel 2019 ha acquistato e noleggiato numerosi automezzi sostitutivi di quelli vetusti. Molto rimane da fare, sono infatti presenti ancora alcuni automezzi che necessitano di attività di manutenzione straordinaria. Ma, come sottolineato dal direttore generale di Abc Silvio Ascoli, a fine febbraio scadranno i termini per la presentazione dell'offerta economica relativa all'acquisto di 107 nuovi automezzi per un importo complessivo di 9.250.000 euro ed entro l'autunno 2020 si avrà la fornitura e la messa su strada dei primi 40 mezzi".