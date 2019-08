Riparte la stagione calcistica: le misure di sicurezza al Francioni per il 25 agosto

In vista dell'imminente ripresa dei campionati di calcio, la Questura di Latina è pronta a fare fronte ai servizi di ordine pubblico per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle competizioni sportive, innalzando il livello di attenzione sugli impianti in cui saranno disputate gare di campionati professionistici e dilettantistici. Da tempo è stata avviata una rigorosa azione di verifica dell’impiantistica al fine di verificare l'esistenza delle condizioni di sicurezza dei luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche, così come previsto dalle normative.

A Latina già a partire da domenica 25 agosto lo stadio Francioni ospiterà il primo incontro ufficiale della nuova stagione: la partita valida per il trofeo Coppa Italia tra Latina Calcio 1932 e FC Aprilia, in programma alle 20. Il Comune di Latina ha autorizzato lo svolgimento della partita in deroga, nelle more dalla conclusione delle attività finalizzate al rilascio dell'agibilità della struttura sportiva. Sono state però disposte alcune prescrizioni.

Una di queste è legata al ripristino della zona cuscinetto di sicurezza, nella funzione di divisorio tra la tifoseria ospite e la tifoseria locale attraverso l'interdizione al pubblico del settore Tribuna centrale coperta (centrale sud, vip, centrale nord), con la sola eccezione dei rappresentanti autorizzati della stampa che potranno usufruire della tribuna stampa. L'altra prescrizione è legata invece all'interdizione al pubblico dell'intero settore di tribuna scoperta (gradinata) con la conseguente chiusura dei cancelli di accesso allo stadio che si trovano in Piazzale Serratore, il settore è infatti ancora utilizzato per la manifestazione Latina Summer Festival, con l'installazione di strutture che ostacolano l'accesso.