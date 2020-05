Spaccio di sostanze stupefacenti, due denunce e una segnalazione

Due persone sono state denunciate per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed una è stata segnalata all’autorità giudiziaria dai carabinieri della compagna di Latina.

I militari della sezione radiomobile intervenuti su segnalazione arrivata alla centrale operativa hanno trovato tre persone che al loro arrivo hanno consegnato spontaneamente un involucro contenente 0,2 grammi di cocaina dichiarando che apparteneva al 38enne, nato in Polonia e residente a Latina, il quale si sarebbe recato presso la loro abitazione per poterla consumare. I carabinieri hanno accertato che lo stupefacente, era stato invece ceduto al cittadino di origini dalle altre due persone e che successivamente era nata una lite perché l’assuntore pretendeva la restituzione della somma di danaro in considerazione della scarsa qualità della droga.

La cocaina è stata sottoposta a sequestro, mentre il 38enne segnalato all’autorità competente quale assuntore di stupefacenti. Per gli altri due, un 35enne ed un 62enne entrambi di Latina, è scattata una denuncia per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.