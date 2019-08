L'ex bar del mercato punto di riferimento dello spaccio: intensificati i controlli

E' diventato un punto di riferimento per lo spaccio la struttura abbandonata dell'ex bar dell'area del mercato di via Rossetti. Uno stabile ormai fatiscente, simbolo del degrado, più volte segnalato per problemi di sicurezza e sgomberato, ma che puntualmente torna a mettere in allarme i residenti del quartiere che quasi quotidianamente diventano spettatori della vendita e del consumo di stupefacenti.

A qualunque ora del giorno le auto si avvicinano, parcheggiano e gli acquirenti scendono per acquistare la merce. Scompaiono per pochi minuti all'interno dello stabile per poi risalire in auto e andare via. Il traffico è documentato da foto e video e numerose sono state, nel corso dei mesi, le segnalazioni inviate al Comune, alla polizia locale e alla Questura. Pochi giorni fa i primi risultati, con un blitz della polizia all'interno della struttura, che tuttavia non ha avuto un esito positvo. E così, dopo alcune ore, gli spacciatori sono tornati al loro posto.

L'ex bar del mercato rappresenta uno dei punti più critici della città, insieme allo stabile dell'ex stallino di via Montebello e all'area abbandonata al degrado di via del Metano. La situazione è stata recentemente discussa nell'ambito di un tavolo tra amministrazione comunale e forze dell'ordine. L'obiettivo primario è ora intensificare i controlli e poi programmare una bonifica integrale dell'area.