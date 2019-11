Spaccio a piazza Moro, Girondino condannato a tre anni e mezzo di carcere

E’ stato condannato a tre anni e mezzo di carcere Vincenzo Girondino, il 54enne di Latina arrestato l’11 febbraio scorso in piazza Moro perché trovato in possesso di 200 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e 1500 euro in contanti ritenuta provento della sua attività di spaccio.

L’uomo è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale Giorgia Castriota ed ha scelto di patteggiare la pena. Il 54enne era incappato nell’attività di controllo della sezione antidroga della Questura di Latina che aveva raccolto la dichiarazione di un tossicodipendente il quale aveva riferito l’acquisto di cocaina da Girondino, acquisto avvenuto nell’abitazione di quest’ultimo. La perquisizione domiciliare aveva consentito di trovare i due etti di sostanza stupefacente corrispondente a circa un migliaio di dosi e il denaro.

Girondino, il cui unico introito dichiarato è una pensione di invalidità di 290 euro mensili, è stato quindi condannato a tre anni e sei mesi.