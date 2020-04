Strade cittadine, al via i lavori di riasfaltatura: ora tocca a via Duca del Mare

Proseguono gli interventi di riasfaltatura delle strade di Latina predisposti dall'amministrazione comunale. Domani, mercoledì 22 aprile, sono in programma i lavori di risistemazione di via Duca del Mare. L’intervento riguarderà l’intero tratto, da piazza del Popolo fino alla circonvallazione.

Il Comune raccomanda ai cittadini che hanno lasciato le proprie autovetture in sosta lungo via Duca del Mare di spostarle per evitare ritardi e rendere più agevoli e rapidi i lavori. di asfaltatura.

In caso di avverse condizioni climatiche, i lavori saranno rinviati di qualche giorno.