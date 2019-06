Studente aggredito dai bulli alla fermata dell'autobus: indagini per risalire ai responsabili

Un giovane studente di origine indiana è stato aggredito questa mattina appena uscito da scuola da un gruppo di coetanei. E' accaduto in via Don Torello, a Latina, mentre il ragazzino era in attesa dell'autobus che doveva riportarlo a casa. Il 17enne era in compagnia di un amico. I due sono stati improvvisamente accerchiati dai bulli che hanno scatenato la violenza contro il 17enne.

Lo studente, rimasto ferito per le botte ricevute, è stato soccorso da un'ambulanza e portato al pronto soccorso del Goretti, dove è arrivato in codice verde. All'arrivo degli agenti della squadra volante, i bulli si erano già dileguati. Sono ora in corso le indagini per identificarli. Ancora ignote le ragioni dell'aggressione.