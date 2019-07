Tragedia in pieno centro: un uomo si lancia dall'ottavo piano in Corso della Repubblica

Tragedia in pieno centro a Latina, dove un uomo si è lanciato dall'ottavo piano di un palazzo in Corso della Repubblica. E' accaduto all'altezza di Palazzo M e l'uomo si è gettato dall'edificio dove si trova il Supercinema finendo nel cortile interno del palazzo.

Inspiegabili al momento i motivi del gesto. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, insieme alla polizia per i primi accertamenti.