"Latina Summer Stadium", non c'è la concessione del Francioni: annullati gli eventi

"Per ragioni tecnico burocratiche gli eventi dello stadio Francioni di questo sabato 15 e domenica 16 giugno sono annullati. La nostra programmazione proseguirà nei prossimi week end". Parliamo della kermesse "Latina Summer Stadium". Una comunicazione di poche parole attraverso la pagina Facebook dell'evento estivo in programma a Latina, per annunciare al pubblico l'annullamento degli appuntamenti previsti proprio per questo fine settimana. Gli organizzatori non forniscono altri dettagli ma, secondo le prime informazioni, l'annullamento sarebbe causato da un problema legato alla mancanza di autorizzazioni e alla concessione d'uso dello stadio Francioni scaduta e non rinnovata.

La Questura nei giorni scorsi ha dunque fermato gli eventi del 15 e 16 giugno che, se risolto il nodo autorizzativo, potranno essere riprogrammati nei prossimi fine settimana.