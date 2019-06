Processo Superjob, parlano gli ultimi difensori. La sentenza a settembre

Ultima udienza questa mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giorgia Castriota del processo Superjob che per alcuni degli imputati si sta svolgendo con rito abbreviato.

L’indagine della Guardia di Finanza, nell’ambito della quale erano state arrestate 18 persone con il sequestro di 15 milioni di euro, è incentrata su un sistema di cooperative intestate a prestanome che duravano al massimo un paio di anni, il tutto per evadere il fisco.

Oggi in aula hanno parlato l’avvocato Angelo Palmieri per Salvatore Martano e Gaetano Marino per Carmine Speranza per i quali il pubblico ministero Giuseppe Bontempo aveva chiesto rispettivamente cinque anni e quattro anni e otto mesi. La difesa ha contestato la qualificazione del reato che viene contestato ai due imputati, quello di corruzione in atti giudiziari per entrambi. Poi l’udienza è stata rinviata al 12 settembre prossimo per eventuali repliche dell’accusa e poi per la sentenza a carico di tutti.

Il pm nelle scorse udienze aveva chiesto sei anni e dieci mesi per Fabio Cardenia, sei anni e sei mesi per Enrico Fiorillo, tre anni e quattro mesi per Simona Nardi, tre anni e otto mesi per Andrea e Alessandro Aquilini; tre anni e dieci mesi per Federico Paoloni e Marco Cristofaro, tre 3 anni e quattro mesi per Clementina Sprela e Graziella Caddeo. Per quanto riguarda invece Giovanni Vartolo, 61 anni, imprenditore originario di Sermoneta, ritenuto uno dei principali artefici del sistema di frodi fiscali e corruzione al centro dell’inchiesta con cooperative fatte nascere solo perché funzionali, ha scelto di patteggiare la pena ed è stato condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione.