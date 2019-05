Morti per overdose e siti abbandonati: riunione per la sicurezza in Prefettura

Riunione del tavolo per la sicurezza della Prefettura, martedì scorso. L'attenzione è stata puntata anche sul caso Latina e sulle recenti morti per overdose, l'ultima il 16 maggio all'interno dello stabile abbandonato, ex stallino, di via Montebello. Con il sindaco Damiano Coletta e le forze dell'ordine si è affrontato anche il problema delle zone degradate della città e dei siti dismessi diventati luoghi di spaccio.

Si è fatto il punto, in particolare, proprio sulla situazione di via Montebello e su quella dell'ex fabbrica di via del Metano. In entrambi i casi è stato disposto di intensificare i controlli delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza, sarà poi necessario chiudere gli accessi alle strutture e avviare un'azione di bonifica. Il passo successivo sarà poi quello di progettare una riqualificazione.

Intanto, proprio martedì scorso le pattuglie della squadra volante e del reparto prevenzione crimine hanno setacciato le due aree abbandonate con l'ausilio dell'unità cinofila.