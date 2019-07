Pretende di bere birra gratis, poi dà in escandescenze e aggredisce i proprietari del bar

In un bar della Q4 ha preteso di consumare una birra gratis, ma il titolare si è rifiutato e, per tutta risposta, l'uomo ha dato in escandescenze minacciando di rapinare il locale e cominciando a spintonare tutti i presenti, tra cui la madre e la sorella del proprietario del locale. I fatti sono accaduti a Latina, nel quartiere Q4, all'interno del bar Bacco e Tabacco. Tra l'avventore e uno dei proprietari è nata una colluttazione che si è conclusa quando il giovane, alla vista della volante della polizia, si è dato alla fuga.

Gli agenti lo hanno quindi inseguito fino in viale Da Palestrina, in Q5, dove sono poi riusciti a bloccarlo. Gli accertamenti successivi hanno consentito di verificare che, poco prima, l'uomo si era reso responsabile di un episodio analogo nel locale Time City di via del Lido. Aveva preteso di bere senza pagare e si era poi scagliato contro il titolare del bar minacciandolo e aggredendolo.

L'uomo è stato condotto in Questura e identificato. Si tratta di Pm., un 26enne del capoluogo con precedenti, finito in arresto per i reati di tentata rapina, tentata estorsione e lesioni e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima.