Tentata rapina in una villa a Latina: i banditi aggrediscono la proprietaria di casa

Tentata rapina in villa alle porte di Latina. Nella tarda serata di sabato due rapinatori hanno cercato di mettere a segno un colpo in un'abitazione lungo al via Appia entrando dal garage. La proprietaria di casa però ha sentito dei rumori sospetti ed è scesa a controllare trovandosi davanti i due malviventi.

I due uomini, entrati in azione a volto coperto, non hanno esitato a colpirla utilizzando il calcio di una pistola. La signora è rimasta ferita ed è caduta a terra perdendo conoscenza. Immediati i soccorsi e l'allarme alla polizia, dato dal marito. I banditi sono fuggiti senza portare via nulla. Sull'episodio indaga la polizia.