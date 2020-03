Tentano di smurare il bancomat in viale Nervi: la polizia li mette in fuga

Hanno tentato di smurare lo sportello bancomat della filiale dell'Unicredit di viale Nervi a Latina, ma poi si sono dati alla fuga abbandonando gli arnesi da scasso. L'allarme è scattato intorno alle 3,30 e due equipaggi della squadra volante, in seguito alla segnalazione arrivata al 113, sono ntrvenuti presso la banca. Proprio all'arrivo delle volanti i malviventi si sono dileguati lasciando però sul luogo gli arnesi utilizzati per tentare il colpo.

Il sopralluogo degli agenti e del personale della polizia scientifica ha permesso di rinvenire, abbandonati a terra, un grosso piede di porco e una mazza di legno che sono stati sottoposti a sequestro. Gli agenti della volante hanno notato che le telecamere dell'istituto bancario, posizionate all'esterno proprio in prossimità dello sportello bancomat, erano state girate dai malviventi per non essere ripresi durante il furto. Le indagini sono ora in corso per risalire ai responsabili.