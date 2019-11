Topi a scuola, scatta l'ispezione del Nas alla Goldoni: disposta la chiusura

Ancora topi a scuola e questa volta si chiude. Parliamo della scuola Goldoni di via Sezze, a Latina, facente parte dell'Istituto comprensivo Giuseppe Giuliano, già interessata da diversi interventi di deratizzazione disposti nel tempo dall'amministrazione comunale, l'ultimo lo scorso ottobre. Il problema però non è stato risolto e la presenza di ratti è stata segnalata ancora.

Questa mattina, 22 novembre, è scattato dunque il controllo all'interno del plesso dei carabinieri del Nas, che ha in effetti permesso di verificare la presenza di escrementi dei topi in alcuni locali dell'edificio. La struttura scolastica sarà dunque chiusa per consentire nuovi interventi di derattizzazione e sanificazione di aule e spazi comuni.