Topi alla scuola primaria Goldoni di via Sezze: programmata la derattizzazione

E' stato avvistato questa mattina, 7 ottobre, un topo all'interno dei locali della scuola primaria Carlo Goldoni di via Sezze, a Latina. L'animale è stato avvistato dagli alunni in un'aula e la lezione è stata sospesa mentre gli studenti sono stati trasferiti in un'altra classe. Non si tratterebbe però del primo episodio. Sembra infatti che la presenza di topi sia stata segnalata anche nei giorni scorsi all'interno dello stesso istituto.

Ora il Comune di Latina ha spiegato che nella giornata odierna è stato effettuato un intervento di sanificazione nei locali della primaria Goldoni e che domani, 8 ottobre, la ditta incaricata, Sogea srl, effettuerà un altro sopralluogo nella struttura. Nel fine settimana poi, a partire da venerdì, saranno eseguite le operazioni di derattizzazione.