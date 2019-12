Torneo di beach volley, anche a Natale vince la solidarietà

La solidarietà ha vinto anche a Natale. Si è infatti concluso con grande successo il torneo di Beach Volley città di Latina 'Una Schiacciata per la Solidarietà' giunto alla sua seconda edizione. L’evento è stato organizzato dall’Air Beach Volley School, dall’Air Sport Village e dall’Aeronautica Militare Italiana (4° Brigata Telecomunicazioni e sistemi per DA/AV di Borgo Piave) e si è svolto presso il al PalaEagle di Latina, struttura all’avanguardia per gli sport su sabbia e fiore all’occhiello dell’Air Sport Village. L’obiettivo della manifestazione era quello di una raccolta fondi da donare all’Associazione Alessandro Laganà Onlus1 che da tanti anni si occupa di finanziare la ricerca e la lotta alle leucemiee nel corso del torneo di queste feste natalizie sono stati raccolti 1200 euro che saranno destinati, come tutti quelli donati per le attività dell’associazione, a supportare il progetto ‘Latina contro le leucemie e i tumori del sangue’.

Le premiazioni si sono svolte alla presenza del Generale di Brigata Vincenzo Falzarano, comandante della 4^ Brigata Telecomunicazioni di Borgo Piave, di Dario Laganà (rappresentante dell’Associazione. Alessandro Laganà Onlus e fratello di Alessandro), della dottoressa Michelina Santopadre del reparto ematologia dell’Ospedale Goretti di Latina.

La Top Volley Cisterna, anche in questa seconda edizione, ha voluto testimoniare la sua vicinanza allo scopo benefico ed all’Air Sport Village con la presenza all’evento del suo capitano Daniele Sottile.