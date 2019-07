Latina, dal centro al Fogliano in bus: arriva la navetta sperimentale

E' partita in via sperimentale, il 15 luglio scorso, la nuova linea diretta di trasporto dalla città verso il Fogliano. La navetta, per il momento, effettuerà due corse, alle 9,50 e alle 17,30, dal lunedì al sabado, percorrendo questo tragitto: dalla stazione delle autolinee, via Giulio Cesare, via E. Filiberto, via Vittorio Veneto, piazzale Prampolini, viale XXI aprile, via Marconi, via Isonzo, Riserva di Fogliano e poi via Isonzo, via Marconi, piazzale Prampolini, via Vittorio Veneto, via E Filiberto, via Romagnoli, via Vittorio Cervone, stazione delle autolinee.

"Una grande soddisfazione - commenta la consigliera Maria Grazia Ciolfi, delegata alla Marina, insieme a Gianni Rinaldi, presidente della commissione consiliare Trasporti - perché continua con i fatti la nostra azione di valorizzazione del territorio attraverso la sostenibilità. Questa linea si aggiunge alle altre che passano da Capoportiere a Rio Martino, consentendo ai cittadini di arrivare nel cuore del Parco Nazionale del Circeo con il trasporto pubblico".