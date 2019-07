Trasporti, arrivano le paline elettroniche alle fermate dei bus. Tutti i numeri del servizio

Sono state inaugurate, alla stazione delle autolinee di Latina, le nuove paline elettroniche installate dal gestore del trasporto pubblico locale. I pannelli funzioneranno, in questa prima fase, in via sperimentale. Ad inaugurarle erano presenti il sindaco Damiano Coletta, l'amministratore delegto di Csc Mobilità Giuseppe Ottone, l'assessore all'Urbanistica e ai Trasporti Francesco Castaldo e il responsabile del servizio Claudio Miele.

Le altre strade interessate

Le altre paline elettroniche saranno installate in alcune delle fermate degli autobus individuate da Csc Mobilità: Via Duca del Mare, Corso della Repubblica, Piazzale Prampolini, Via XVIII Dicembre, Viale XXIV Maggio, stazione ferroviaria.

Tutti i numeri del nuovo servizio

L’evento ha fornito anche l'occasione, a poco più da un anno dall’inizio dell’attività del nuovo assegnatario del servizio, per un bilancio dei risultati ottenuti da Csc Mobilità. I passeggeri trasportati sono stati circa 2.000.000, con un incremento del 150% rispetto ai dati della base di gara; i biglietti a bordo venduti sono stati 62mila, con un incremento del 217% rispetto ai dati base di gara; 952mila invece i biglietti di corsa semplice venduti (+147%), gli abbonamenti circa 21mila (+145%). Sono stati infine 1.750.000 i chilometri percorsi e 94mila le corse effettuate, circa 165mila la media dei passeggeri trasportati mensilmente e 5.550 media di quelli trasportati giornalmente.

