Latina-mare, estate rivoluzionaria per il trasporto pubblico: arrivano le navette

Una piccola grande rivoluzione al lido di Latina per la prossima estate. Parliamo di trasporto pubblico e di un cambiamento nei tragitti e nelle corse. Non ci saranno più le corse circolari che dal centro della città conducono al mare percorrendo l'intero litorale, ma corse su direttrici di andata e ritorno, con rispettivi capolinea in Piazza del Popolo e in tre diversi punti della marina: Rio Martino, Capoportiere e Foceverde. E' poi allo studio la possibilità di un quarto capolinea nei pressi di via Casilina.

Dai capolinea individuati sul litorale si potrà poi scegliere se raggiungere la propria destinazione a piedi o in bicicletta (per esempio quelle pieghevoli trasportabili sui bus cittadini) o se proseguire con una delle navette a disposizione. Ce ne saranno due, una per il lato destro, una per il sinistro che, per la prima volta, potrà beneficiare del servizio di trasporto pubblico locale. “Ho chiesto agli uffici di verificare la fattibilità: avere un quarto capolinea a metà del lato destro del mare, infatti, permetterebbe un più facile accesso agli stabilimenti, che in quella zona sono molto concentrati” ha spiegato la consigliera Maria Grazia Ciolfi, delegata alla marina.

Per quanto riguarda i costi per gli utenti, è in fase di verifica la possibilità di inserire un ticket orario da 90 minuti che permetta di utilizzare entrambe le corse – linea e navetta – con un unico biglietto, senza la necessità di acquistare due corse singole oppure il ticket orario di durata superiore, dando così la possibilità ai viaggiatori di risparmiare su ogni viaggio. Il servizio, in questa nuova veste, dovrebbe partire da fine giugno. L’altra richiesta sul fronte della mobilità sostenibile riguarda poi la possibilità dell’estensione del servizio car pooling, appena lanciato per la stazione ferroviaria di Latina Scalo, anche al lido.

Le novità sono state portate oggi all’attenzione della commissione Trasporti, dove l’assessore Franco Castaldo ha annunciato il finanziamento regionale di 540mila euro accordato al Comune di Latina dalla Regione Lazio per l’acquisto di nuovi autobus per il Tpl. “Il nuovo servizio sta ormai per compiere un anno e i risultati sono importanti e tangibili – commenta Bellini – Dai 700mila biglietti all’anno della gestione Schiaffini siamo passati ad oltre 2 milioni con l’attuale gestore CSC. Un servizio rivoluzionato ed in meglio, gradito dagli utenti. C’è qualche criticità: stiamo lavorando per risolverla”. La seduta odierna è stata anche la prima da presidente per il consigliere di Latina Bene Comune, Gianni Rinaldi: “Sono felice che sia stato proprio il tema del trasporto sostenibile verso la marina, il primo argomento trattato in commissione del mio mandato da presidente – ha commentato – L’amministrazione sta facendo un gran lavoro su questi due temi importanti, anche grazie all’impegno costante dei due consiglieri con mandato del sindaco Maria Grazia Ciolfi e Dario Bellini. La novità per il lungomare è una bella notizia sia per l’ambiente che per la mobilità. La prossima tappa sarà analizzare la fattibilità di attuare un modello simile anche nel centro storico: in collaborazione con gli uffici, trovando dei punti di snodo lungo la circonvallazione, per entrare in centro a bordo di navette”.