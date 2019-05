Latina Lido Triathlon Sprint: il 19 maggio modifiche alla viabilità su via del Lido e Lungomare

Domenica 19 maggio appuntamento con la Latina Lido Triathlon Sprint Rank 2019. Per consentire il corretto svolgimento della manifestazione sportiva e per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini, sono previste una serie di restrizioni e di modifiche alla viabilità. La chiusura al traffico è stata studiata dalle autorità competenti per regalare una giornata di mare a tutti, non solo agli sportivi. Il regolare transito sarà ripristinato dunque dall’organizzazione con l’avanzamento della gara.

Ecco il dettaglio. Le restrizioni riguardano la strada Lungomare, nel tratto compreso tra la darsena di Rio Martino e via Ponza, e via del Lido, nel tratto che va dalla strada Litoranea a Capoportiere. I divieti saranno in vigore il 19 maggio a partire dalle 6,30 fino alla conclusione della gara. Lungo il percorso della gara ci saranno mezzi della polizia locale, protezione civile, sanitari del 118 e staff della Latina Lido Triathlon Sprint.

