Truffa con le auto di lusso: in provincia 114 vittime. Venduti veicoli per oltre 3 milioni

Sono in tutto 1.329 gli acquirenti caduti nella rete dell'organizzazione delle truffe sulle auto di lusso, residenti in 20 regioni italiane. L’inchiesta Cars Lifting condotta dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Pordenone conta 20 indagati, con vari ruoli all'interno del gruppo che si occupava di immatricolare in modo fraudolento auto di lusso di provenienza tedesca per poi rivenderle evadendo l'iva. In molti casi alle auto veniva abbassato il chilometraggio e in molte circostanze l'acquirente versava un anticipo della somma richiesta ma non riceveva materialmente il veicolo.

E' poi di 3 milioni e mezzo di euro il valore dei beni finiti sotto sequestro nell'operazione. Tra i beni sotto chiave figurano anche 75 automobili di grossa cilindrata, marcate Porsche, Bmw, Mercedes e Audi, due ville con piscina e arredamenti di lusso, tre appartamenti, quote societarie, 12 motociclette (Harley Davidson, Ducati, Vespa, Laverda, benelli, Suzuki), 21 orologi di prestigiose marche e addirittura 13 opere d’arte d’autore e una cantina composta da 836 bottiglie di vini e distillati rari e di pregio.