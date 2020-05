Truffa con i farmaci contro l'impotenza, tre condanne ridotte in appello

Riduzione di pena per alcuni degli imputati nell'ambito dell'inchiesta "Blue Wish" che nel maggio 2018 aveva portato alla luce una associazione a delinquere finalizzata ad acquisto di farmaci con certificati falsi quindi truffando il servizio sanitario: a finire in carcere otto persone. Oggi la 1 sezione penale della Corte di Appello di Roma ha emesso la sentenza per tre di loro, ancora agl iarresti domiciliari, che hanno invece patteggiato la pena. I giudici di appello hanno accolto le richieste e ridotto le pene rispetto a quelle comminate in primo grado dal gup di Latina Mario La Rosa in sede di abbreviato: Francesco Sodano da 4 anni e sei mesi a 3 anni ed 8 mesi; Michele Rivignano Vaccari assistito dall'avvocato Francesco Vasaturo, da 3 anni e 10 mesi a 3 anni e 4 mesi di reclusione; Ilenia Marconi da 3 anni e due mesi a 2 anni e sei mesi di reclusione. Quest'ultima, assistita dall'avvocato Oreste Palmieri, ha ottenuto la revoca della misura cautelare ed è prossima a lasciare gli arresti domiciliari.

Permangono, invece, le misure cautelari per gli altri due imputati, che dovranno scontare ancora la pena ai domiciliari.

