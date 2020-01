Si finge donna su un sito di incontri ed estorce 10mila euro: denunciato

Ha finto di essere una donna sul sito di incontri Badoo e ha attirato in trappola un giovane di Alghero, riuscendo a farsi cosegnare 10mila euro. I carabinieri hanno rintracciato e denunciato a piede libero un cittadino albanese residente in provincia di Latina, ora accusato di estorsione e truffa.

Secondo la ricostruzione, l'uomo ha adescato la sua vittima sul sito e poi, dopo aver avviato conversazioni sempre più intime, lo ha convinto di doversi sottoporre a un intervento chirurgico e si è fatto accreditare la prima somma di denaro. Quando la vittima ha capito che qualcosa non andava e ha cercato di troncare la "relazione" virtuale, il cittadino albanese lo ha ricattato con il "revenge porn", minacciando di condividere su internet immagini o video realizzati in situazioni intime. Un'escalation con cui è riuscito ad estorcere al giovane di Alghero la somma complessiva di 10mila euro. I carabinieri della stazione di Alghero, al termine di un'indagine, hanno denunciato in stato di libertà il responsabile che risiede in provincia di Latina.