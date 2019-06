In ospedale per aver bevuto troppo alcol alla festa di Pasquetta: multati gli organizzatori

Un giovane in codice rosso per aver assunto quantità eccessive di alcol. E' accaduto il giorno di Pasquetta, a Latina, e all'ospedale è stato necessario l'intervento delle pattuglie della squadra volante per tutti gli accertamenti del caso. La festa si era svolta in un fondo agricolo, dove erano stati somministrati al pubblico alimenti e bevande dietro pagamento di una somma per ogni partecipante.

L'evento era stato addirittura pubblicato sul web, ma gli organizzatori non avevano nessun titolo e nessuna autorizzazione per la somministrazione al pubblico. Sono stati dunque sanzionati per un importo di 3.333 euro.