Estorsioni e usura, la nuova composizione del Nucleo di valutazione della Prefettura

E’ stato ricostituito nei giorni scorsi presso la Prefettura di Latina il Nucleo di Valutazione, organismo deputato a recepire le istanze presentate dalle vittime di estorsioni e usura per l’accesso ai benefici economici previsti dai Fondi di solidarietà.

La sua composizione è stata aggiornata per la sostituzione di alcuni componenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’organismo è così formato: Monica Perna, vice prefetto, referente anti racket e antiusura della Prefettura che compiti di coordinamento del Nucleo; Giuseppoe Pontecorvo, vice Questore aggiunto e dirigente della Squadra Mobile di Latina; Paolo Befera, comandante del Reparto operativo dei carabinieri; Francesco Calimero, comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza; Pierluigi Tommasi Navar in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate di Latina; Loredana Pugliese in rappresentanza della Camera di Commercio; Giuseppe Pesce in rappresentanza dell’Ordine degli Avvocati e Stefano Sposito in rappresentanza dell’Ordine dei Commercialisti.