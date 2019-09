Incendio al Goretti, i chiarimenti dell'ospedale: ora le verifiche sulle cause

Sono ancora ignote le cause dell'incendio che ieri mattina, 31 agosto, è divampato al Goretti. L'ospedale ha chiarito che il rogo si è sviluppato in un locale esterno adiacente al poliambulatorio del nosocomio e ha bruciato del materiale tecnico.

Le fiamme sono state poi tempestivamente domate alla squadra antincendio interna e dai vigili del fuoco e successivamente si è proceduto a una verifica delle condizioni di sicurezza dei reparti adiacenti e sovrastanti. I reparti, come accertato, "sono stati interessati esclusivamente dal fumo - spiegano dall'ospedale - e in seguito alle verifiche effettuate dai vigili del fuoco sono stati dichiarati agibili".

Non si sono inoltre registrate conseguenze per la salute né per gli operatori né per i pazienti che, in via cautelativa, sono stati fatti uscire temporaneamente da alcune stanze di degenza interessate dal fumo. "Sono già in corso da parte della direzione sanitaria e tecnica - spiega l'ospedale in una nota - anche alla luce dei rilievi effettuati dai vigili del fuoco, tutte le verifiche del caso".