Viminale, nuove forze dell'ordine in arrivo nel Lazio: 86 unità nella provincia di Latina

Nei prossimi mesi arriveranno, nelle province del Lazio, 509 unità nelle forze dell'ordine. Ad annunciarlo è il Viminale in una nota, in cui si specifica che presto le province "saranno ancor più rafforzate dai 4.290 allievi carabinieri che verranno immessi in servizio entro il 2023 e in quota parte destinati anche in regione".

"In particolare - si legge nella nota - un contingente interforze di 292 unità sarà già operativo dal prossimo 1° luglio nell'ambito del potenziamento degli uffici delle Forze dell'ordine predisposto in vista della bella stagione e finalizzato a specifici progetti individuati dal Viminale". Di questi, 219 saranno destinati a Roma, 51 alla provincia di Latina, 4 invece a Frosinone e altrettanti a Rieti, 14 a Viterbo.

Ulteriori 217 agenti della polizia di Stato, assunti a seguito dei concorsi programmati, entro aprile 2020, saranno distribuiti nelle varie questure del Lazio: 140 a Roma, 20 a Frosinone, 35 a Latina, 10 a Rieti e 12 a Viterbo. "In generale - spiega il Viminale - 8.793 donne e uomini in divisa entreranno in servizio entro il 2023. 2.988 agenti della polizia di Stato entro aprile 2020, altri 1.515 entro dicembre. Già autorizzata anche l'assunzione di 2.155 carabinieri - prosegue la nota - mentre entro il 2023 saranno banditi concorsi per assunzione straordinaria di altre 2.135 unità, per un totale di 4.290 unità di personale. È parte del piano di potenziamento voluto dal Governo per far fronte al fisiologico turn over ma anche per rafforzare questure, commissariati e comandi".

"Felice di annunciare l'arrivo di nuove forze dell'ordine nel Lazio - commenta il ministro Matteo Salvini - Avevamo promesso assunzioni e particolare attenzione al territorio. Stiamo mantenendo la parola, dopo anni di tagli che hanno penalizzato le donne e uomini in divisa a discapito della sicurezza".