Latina baciata ancora dalla fortuna: centrato un terno da oltre 47mila euro al Lotto

La dea bendata bacia ancora Latina: dopo la vincita dei giorni scorsi con un 5 al Superenalotto, un fortunato giocatore del Lotto si porta a casa la cifra di 47.500 euro.

Si tratta della vincita più alta dell’ultimo concorso di ieri, 5 dicembre. Come riporta l'Agenzia di stampa Agimeg, la vincita è effetto di un terno sui numeri 10-20-82 della ruota di Roma, a fronte di una puntata complessiva di 20 euro (10 sull'ambo e altrettanti sul terno). Secondo gradino del podio per i 16.125 euro vinti a Bollate (MI) ancora con un terno, questa volta sulla ruota Nazionale, mentre in terza posizione troviamo i 10.312 euro vinti a Molveno (VI) con una puntata sulla ruota di Bari.