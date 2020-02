Avvicina la ex nonostante il divieto e la affronta davanti ai figli piccoli: arrestato

Gli era stato imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna, ma ha ripetutamente violato questo obbligo. A Latina gli agenti di polizia hanno dato esecuzione a una ordinanza di aggravamento della misura cautelare e arrestato ai domiciliari un uomo di 30 anni, R.Q.. Dal 3 ottobre scorso al 30enne era stato vietato di avvicinare la convivente dal quale si era separato, ma dopo alcuni mesi, il 17 febbraio, ha avvicinato la donna al centro commerciale Le Torri di Latina e proprio in quella circostanza l'ha affrontata manifestando comportamenti aggressivi davanti ai figli di tre e quattro anni.

L'ennesimo episodio è stato dunque denunciato all'autorità giudiziaria e la polizia ha avanzato richiesta per l'aggravamento della misura cautelare in atto. Per il 30enne sono scattati dunque gli arresti domiciliari.