Il vescovo Crociata in visita in Questura, benedice i poliziotti dalla centrale operativa

Monsignor Mariano Crociata, vescovo della Diocesi di Latina, ha fatto visita alla Questura di Latina dove ha incontrato una numerosa rappresentanza di poliziotti in servizio e in quiescenza insieme al personale dell’amministrazione civile dell’Interno. Il vescovo, invitato dal questore Michele Spina, ha rammentato il significato del servizio a favore del prossimo, ha ringraziato le donne e gli uomini della polizia di Stato per il loro impegno quotidiano e ha rivolto un pensiero ai poliziotti deceduti nell’adempimento del proprio dovere e ai loro familiari.

Ha poi visitato alcuni uffici della Questura e la centrale operativa da dove, via radio, ha rivolto il suo ringraziamento ai poliziotti impiegati nel quotidiano servizio di controllo del territorio a bordo delle Volanti: questi ultimi, emozionati per l'inaspettata benedizione ricevuta sui canali operativi, hanno dato il "ricevuto" ringraziando per le parole di sostegno.