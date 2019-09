Ripartono le Giornate per la prevenzione dei tumori presso l'associazione Valore Donna

Sabato 28 settembre, sabato 19 ottobre e sabato 26 ottobre, per l’intera giornata su appuntamento, sarà possibile eseguire ecografie di controllo per la prevenzione dei tumori, presso l’Associazione Valore Donna in via Gioberti 2, a Latina. Sarà possibile sottoporsi a ecografie a seno e utero al costo di 30 euro (oppure solo seno 20 euro o solo utero 20 euro), alla tiroide (20 euro) e all’addome (fegato, pancreas e milza) a soli 25 euro.

“L'87% delle donne italiane fra i 30 e i 65 anni si è sottoposta negli ultimi 2-3 anni ad almeno un esame di prevenzione oncologica, ma fra quelle che non lo hanno fatto – spiega Valentina Pappacena dell’Associazione Valore Donna – la causa è stata proprio la paura del risultato. E invece la prevenzione assume un ruolo fondamentale per la diagnosi, e spesso anche la cura, dei tumori. Una prevenzione fondamentale soprattutto per le donne, e in particolare in zone come la nostra provincia dove, secondo l’ultimo rapporto fornito dal Registro Tumori di Latina (dati relativi al 2018), emerge la conferma del preoccupante fenomeno dell’aumento della neoplasia tiroidea, sia nell’area del capoluogo che ad Aprilia e Cisterna”.

Sempre secondo i dati del Registro Tumori di Latina, escludendo i carcinomi della cute, il tumore più frequente in provincia, nel totale di uomini e donne, risulta essere quello del colon-retto con il 13,1% del totale di nuove diagnosi, di poco superiore al tumore della mammella (12,4% di tutti i casi); segue il tumore del polmone con l’11,8% di tutti i casi. Dividendo i dati per genere, tra gli uomini prevale in provincia di Latina il tumore del polmone; seguono il tumore della prostata, del colon-retto, della vescica e dello stomaco (4%). Tra le donne, invece, il tumore della mammella è il più frequente, rappresentando il 26,4% di tutti i tumori, seguito dai tumori del colon-retto (12,2%), della tiroide.

“Si tratta – spiega Valentina Pappacena – di tumori che è facile diagnosticare. Ecco perché la nostra associazione ha deciso di mettersi al servizio delle donne, in collaborazione con il dottor Enzo De Amicis, proprio per organizzare giornate di prevenzione attraverso l’ecografia a prezzi più bassi rispetto al mercato per dare la possibilità a tutti di sottoporsi ad un’accurata prevenzione. Oggi, purtroppo – conclude Valentina Pappacena – i costi e i ritardi della sanità sono tra le cause più frequenti della mancanza di un’adeguata prevenzione soprattutto tra le donne e con questa nostra iniziativa spero di potere dare un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno”.

Per info e appuntamenti chiamare si può chiamare il 340.796 9120