Cimitero, le associazioni in piazza raccolgono le firme per tutelare i diritti acquisiti

Ha preso il via questa mattina e si concluderà sabato sera in Piazza del Popolo a Latina la raccolta firme a supporto della petizione popolare avviata da Partito Comunista e dalle associazioni consumatori Asso. Cons. Italia, Codici e Udi. Con, sulla vicenda del cimitero del capoluogo pontino.

“L’intento dichiarato – spiegano i promotori - è quello di far posizione per la tutela dei diritti acquisiti dei cittadini che hanno i loro cari sepolti nel cimitero urbano della città prima del 2009, cioè prima dell’approvazione dell’attuale Regolamento di Gestione del cimitero stesso. Il Gestore pretende di applicare retroattivamente l’efficacia di tale Regolamento, mentre tutti noi riteniamo che ciò non sia possibile, in quanto sono le leggi che impediscono tale retroazione. Contro il comportamento del Gestore siamo pronti a qualsiasi iniziativa di tipo legale, mentre dobbiamo registrare che dal Comune non si ode neppure una flebile voce, nonostante quanti riportato nel programma elettorale di LBC, nel quale si minacciava persino l’eventuale revoca del contratto, oltre che la denuncia dei responsabili, per danno erariale, in caso di contenzioso in Tribunale”.

I promotori dell’iniziativa chiedono al sindaco e all’amministrazione, ai quali sarà consegnata la petizione una volta conclusa la raccolta delle firme, di far sapere ai cittadini in maniera chiara quale posizione intendano assumere sulla vicenda dell’ipogeo.