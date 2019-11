Controlli in un’azienda agricola a Sermoneta: scoperto “furbetto” del reddito di cittadinanza

Proseguono i controlli contro il lavoro nero e il caporalato da parte dei carabinieri del Nas di Latina. L’attività, eseguita insieme ai colleghi del Nil e ai funzionari dell'ispettorato territoriale del Lavoro di Latina, ha interessato un’azienda agricola di Sermoneta.

Nel corso dell’ispezione i militari hanno scoperto che una persona, assunta regolarmente dal mese di giugno 2019, attualmente percepiva impropriamente il “reddito di cittadinanza”. Scoperti anche due lavoratori in nero.

Per quest'ultimo motivo l'azienda agricola è stata sanzionata con un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale e con una multa di circa 8.100 euro. Sono in corso inoltre ulteriori accertamenti in materia giuslavorista e socio-assistenziale riguardanti la lecita gestione dell'azienda agricola e dei lavoratori assunti.