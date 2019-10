Lavori di notte sulla Pontina: chiuse le rampe all'altezza di Aprilia e della Nettunense

Sono stati programmati nella notte, tra il 10 e l'11 ottobre, dei lavori lungo la via Pontina. Gli interventi sono programmati da Anas e interesseranno il tratto compreso tra i chilometri 43+800 e 45+209. La carreggiata è quella in direzione Latina.

I lavori sono stati programmati nella notte per non creare disagi al traffico dei pendolari in viaggio sull'arteria. Partiranno quindi alle 21 di oggi, 10 ottobre, per concludersi alle 6 di domani 11 ottobre. Saranno chiuse le rampe di entrata e uscita all'altezza del centro commerciale Aprilia 2 e le rampe di entrata e di uscita per la Nettunense.