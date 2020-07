Lavori in via Cervone a Latina: strada chiusa

Lavori di rifacimento del manto stradale venerdì 3 luglio lungo via Cervone a Latina.

Gli interventi, che rientrano nell’ambito dei lavori previsti dall’Accordo Quadro per la manutenzione delle strade comunali, si svolgeranno a partire dalle 6 del mattino. La strada, fanno sapere dal Comune, sarà chiusa alla circolazione in entrambi i sensi di marcia dalla rotatoria di viale Giulio Cesare fino all’incrocio di Via Romagnoli. Sarà garantito il passaggio degli autobus da Via Romagnoli per l’ingresso nella stazione delle autolinee.

I lavori si terranno, poi, anche nella giornata di lunedì 6 lulgio.