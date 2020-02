Coronavirus, l'assessore regionale: "Abbiamo una sorveglianza efficace. Nessun allarmismo"

In Lombardia e Veneto il Coronavirus è diventato un'emergenza, mentre a Roma è stata annunciata la guarigione di uno dei tre pazienti risultati positivi al test. Ma ha creato apprensione un caso sospetto: quello di una donna di 54 anni di Ostia alla quale è stata diagnosticata una polmonite e che è stata trasferita allo Spallanzani.

Un medico di turno del Grassi di Ostia ha chiesto ieri l'intervento di un'ambulanza in bio-contenimento per il trasporto della paziente allo Spallanzani. La 54enne dovrà essere sottoposta agli accertamenti del caso. Aveva infatti dichiarato di essere entrata in contatto con un bambino cinese rientrato dalla Cina con la nonna e che da alcune settimana presenta patologie respiratorie. L'assessore regionale alla Sanitò e Integrazione Sociosanitaria Alessio D'Amato inviata alla calma: "Il presunto caso di Ostia rientra in normali controlli e dalle prime valutazioni mediche sembra non aver alcun tipo di correlazione con il nuovo Covid-19. In via precauzionale verranno comunque effettuati tutti i test. Non bisogna creare allarmismo e un sovraccarico della rete dell’emergenza. Abbiamo un sistema di sorveglianza efficace, capillare e attivo h24".