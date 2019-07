Il Lazio tagliato fuori dagli interventi del Cipe, Simeone: "La Regione intervenga"

Il Lazio tagliato fuori dall'elenco degli interventi previsti dal Cipe. Il consigliere regionale di FI Giuseppe Simeone interviene sul caso: "Apprendo con stupore e rammarico la notizia dell'assenza di opere infrastrutturali del Lazio nell'elenco degli interventi previsti dal Cipe - commenta - Si tratterebbe di una grave disattenzione e mi auguro che il governo possa presto fare chiarezza. Allo stesso modo chiedo un'immediata presa di posizione della Regione Lazio che non può assistere passivamente al depotenziamento della propria rete infrastrutturale, in considerazione delle diverse opere strategiche in ballo".

Il consigliere ricorda poi come sia stata recentemente approvata in Consiglio regionale la mozione presentata proprio dal gruppo di FI, con Simeone primo firmatario, con la quale la Regione Lazio s'impegna a porre in essere ogni misura e azione necessaria volta alla realizzazione del progetto infrastrutturale 'Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento Cisterna-Valmontone'.

"Chiediamo da tempo un'accelerazione -continua - I cantieri devono partire entro la scadenza del vincolo preordinato all'esproprio, che avverra' ad ottobre 2020, altrimenti ogni sforzo rischia di essere vanificato. Non va quindi dimenticata la statale Monti Lepini che rappresenta una infrastruttura fondamentale e strategica per il collegamento viario e lo sviluppo economico di tutta la Provincia di Latina. L'imperativo per tutte queste opere e' procedere e arrivare al piu' presto all'avvio dei lavori. Un passaggio fondamentale per dare alle imprese e ai cittadini, strade su cui possano viaggiare in sicurezza, competitivita' e sviluppo per la provincia di Latina e per tutto il Lazio. Opere di cui, purtroppo, i cittadini cominciano a perdere le tracce e probabilmente anche le speranze". Cosi' in un comunicato Giuseppe Simeone, consigliere regionale di Forza Italia e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare".